Выполнить звуко-буквеный разбор слова ель
Русский язык
Выполнить звуко-буквеный разбор слова ель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Й -согл. м.непарн. зв.непарн. Э- гл. удар. Л-согл. Мягк. Парн. Зв.непарн. Ь- звука не обозначает. 3 буквы,4 зв, 1 слог
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