Укажите вариант, где не является приставкой : a)Он шёл (не) торопясь и слегка накло??ив свой тонкий стан. b)У порога,прислонившись к двери, (не) замечаемая никем, стояла бабушка Вера. c)Сей собиратель был (не) кто иной ,как ...

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Укажите вариант, где не является приставкой : a)Он шёл (не) торопясь и слегка накло??ив свой тонкий стан. b)У порога,прислонившись к двери, (не) замечаемая никем, стояла бабушка Вера. c)Сей собиратель был (не) кто иной ,как Мериме ,острый и оригинальный писатель. e)Ноги (не) глубоко,но вязко проваливались в снег. Заранее огромное спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B) У порога,прислонившись к двери, не замечаемая никем, стояла бабушка Вера.
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