Вопросы по Окр.Мир изучаем органы чувств

Окружающий мир
Вопросы по Окр.Мир изучаем органы чувств
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Гость:
Зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. Это есть ваши пять органов чувств.
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