Надо решить пример по действиям: 234513*564 -567-45(456379+342197)= ????????? Помогите плиз!!!!
Математика
Надо решить пример по действиям: 234513*564 -567-45(456379+342197)= ????????? Помогите плиз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 456379+342197=798576 2) 234513*564=132269332 3) 132269332-567=132268765 4) 132268765+45=132268810
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