Найдите число x из пропорции: 1) 0,24:2 целых 2/3=(x-0,06):1 целая 7/9 2) 11/17=22:68x 3) 12,3 x-4 ------- = -------- 2,324 46,48 4) 7/9:3,1=x:9,3 Помогите пожалуйста, очень надо!!!
Математика
Найдите число x из пропорции: 1) 0,24:2 целых 2/3=(x-0,06):1 целая 7/9 2) 11/17=22:68x 3) 12,3 x-4 ------- = -------- 2,324 46,48 4) 7/9:3,1=x:9,3 Помогите пожалуйста, очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 1. 0,24 : 2 2/3 = (х - 0,06) : 1 7/9 (х - 0,06) * 2 2/3 = 1 7/9 * 0,24 2 2/3х - (2 2/3 * 6/100) = 1 7/9 * 24/100 2 2/3х - (8/3 * 6/100) = 16/9 * 24/100 2 2/3х - 4/25 = 32/75 2 2/3х = 32/75 + 4/25 2 2/3х = 32/75 + 12/75 2 2/3х = 44/75 х = 44/75 : 2 2/3 х = 44/75 : 8/3 х = 44/75 * 3/8 х = 11/25 * 1/2 х = 11/50 № 2. 11/17 = 22/68х 11 * 68х = 17 * 22 748х = 374 х = 374/748 х = 0,5 № 3 12,3/2,324 = х-4/46,48 2,324 * (х - 4) = 12,3 * 46,48 2,324х - 9,296 = 571,704 2,324х = 571,704 + 9,296 2,324х = 581 х = 581 : 2,324 х = 250 № 4 7/9 : 3,1 = х : 9,3 3,1х = 7/9 * 9,3 3,1х = 7/9 * 9 3/10 3,1х = 7/9 * 93/10 3,1х = 7/3 * 31/10 3,1х = 217/30 х = 217/30 : 3,1 х = 217/30 : 31/10 х = 217/30 * 10/31 х = 7/3
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