Найдите число x из пропорции: 1) 0,24:2 целых 2/3=(x-0,06):1 целая 7/9 2) 11/17=22:68x 3) 12,3 x-4 ------- = -------- 2,324 46,48 4) 7/9:3,1=x:9,3 Помогите пожалуйста, очень надо!!!

Математика

Найдите число x из пропорции: 1) 0,24:2 целых 2/3=(x-0,06):1 целая 7/9 2) 11/17=22:68x 3) 12,3 x-4 ------- = -------- 2,324 46,48 4) 7/9:3,1=x:9,3 Помогите пожалуйста, очень надо!!!

Автор: Гость