Разгадав анаграмма Найдите лишнее слово А)РИКЛЕХО Б) МАФЛЕГТИК В) НИКГВИСАН Г) ??РОФЕРТИН
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Разгадав анаграмма Найдите лишнее слово А)РИКЛЕХО Б) МАФЛЕГТИК В) НИКГВИСАН Г) ??РОФЕРТИН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) холерик, б) флегматик, в) сангвиник - это типы темперамента, значит слово под г) - лишнее
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