ЭТО СРОЧНО !!! озаглавьте 2, 3 и 4 главу рассказа ,,Дубровский" А.С.Пушкин
Литература
ЭТО СРОЧНО !!! озаглавьте 2, 3 и 4 главу рассказа ,,Дубровский" А.С.Пушкин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 глава знакомство с Владимиром Дубровским 3 глава Болезнь отца Дубровского 4 глава смерть отца Дубровским
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