2 швеи работали одинаковое время 1 сшила за это время 12 наволочек По 3 наволочки в ч??с. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея Если каждый час Она сшила в по 2 пододеяльника ??

Математика
2 швеи работали одинаковое время 1 сшила за это время 12 наволочек По 3 наволочки в ч??с. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея Если каждый час Она сшила в по 2 пододеяльника ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая - 12/3 = 4 часа шила наволочки вторая - 2*4 = 8 пододеяльников сшила
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