2 швеи работали одинаковое время 1 сшила за это время 12 наволочек По 3 наволочки в ч??с. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея Если каждый час Она сшила в по 2 пододеяльника ??

Математика

2 швеи работали одинаковое время 1 сшила за это время 12 наволочек По 3 наволочки в ч??с. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея Если каждый час Она сшила в по 2 пододеяльника ??

Автор: Гость