В 100 мешках на 3 т пшеницы больше,чем в 40 мешках.сколько килограммов пшеницы в каждом мешке?

Математика

В 100 мешках на 3 т пшеницы больше,чем в 40 мешках.сколько килограммов пшеницы в каждом мешке?

Автор: Гость