В 100 мешках на 3 т пшеницы больше,чем в 40 мешках.сколько килограммов пшеницы в каждом мешке?
Математика
В 100 мешках на 3 т пшеницы больше,чем в 40 мешках.сколько килограммов пшеницы в каждом мешке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-40=60 (это разница) 60/3=20 это 1 тонна 20 мешков = 1000 кг 1 мешок = 1000/20 1 мешок = 50 кг Ответ: в одном мешке 50 кг зерна
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