Русский язык.составь и запиши из данных слов предложения.если нужно изменяй окончания в словах.подчеркни главные члены предложении. в,Ира,хор,поет, от дети дерево,спрятались,дождь,под подснежники,я,букет,нарвала я Олег,интересн...
Русский язык
Русский язык.составь и запиши из данных слов предложения.если нужно изменяй окончания в словах.подчеркни главные члены предложении. в,Ира,хор,поет, от дети дерево,спрятались,дождь,под подснежники,я,букет,нарвала я Олег,интересный,прочитал,недавно,рассказ ходили,на,музей,ребята,экскурсия,в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ира поет в хоре. Дети спрятались от дождя под дерево. Я нарвала букет подснежников. Олег недавно прочитал интересный рассказ. Ребята ходили на экскурсию в музей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 швеи работали одинаковое время 1 сшила за это время 12 наволочек По 3 наволочки в ч??с. сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея Есл...
Математика
Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участ...
Биология