На длинной нити, перекинутой через блок, подвешены на одном уровне одинаковые гру??ы. От одного из грузов отделяется часть, масса которой равна 1/5 массы груза, и через 1 с падает на землю. Через какое время после этого достигн...

Физика

На длинной нити, перекинутой через блок, подвешены на одном уровне одинаковые гру??ы. От одного из грузов отделяется часть, масса которой равна 1/5 массы груза, и через 1 с падает на землю. Через какое время после этого достигнет земли другой груз? (2 с)

Автор: Гость