Сколько воинов размещалось на одной боевой колеснице а)2 б)3 в)5?

История
Сколько воинов размещалось на одной боевой колеснице а)2 б)3 в)5?
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