Надо сократить дроби: 25|35 , 45|54 , 8|400 , 32|256. 1-е число-чеслитель,второе через |-знамен??тель.
Математика
Надо сократить дроби: 25|35 , 45|54 , 8|400 , 32|256. 1-е число-чеслитель,второе через |-знамен??тель.
Ответ(ы):
Гость:
25/35 сокращаем на пять будет 5/7 45/54 на девять будет 5/6 8/400 сокращаем на четыре 2/100 а потом сокращаем на два будет 1/50 32/256 на два будет 16/128 потом опять на два 8/64 а теперь на восемь 1/8
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