Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1.080 см^3, его длина-24 см,высота-9 см.Найдите ширину данного параллелепипеда. пожалуйста,помогите :с

Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1.080 см^3, его длина-24 см,высота-9 см.Найдите ширину данного параллелепипеда. пожалуйста,помогите :с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
объем = ширина х длина х высота1080 : 24 : 9 = 5 см ширина

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