Надо указать окислитель и восстановитель и составить баланс Fe+S --gt; FeS С объясне??ием, пожалуйста!
Химия
Надо указать окислитель и восстановитель и составить баланс Fe+S --gt; FeS С объясне??ием, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего особенного.. у серы в левой части один атом и в правой один у железа в левой один и в правой один здесь и так все уравнено
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