Наибольшая глубина Атлантического океана на 2280м меньше,чем Тихого океана.Какой о??еан глубже:Атлантический или Индийский?

Математика
Наибольшая глубина Атлантического океана на 2280м меньше,чем Тихого океана.Какой о??еан глубже:Атлантический или Индийский?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атлантический океан глубже чем Индийский
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