Наибольшее озеро в мире - Каспийское море - имеет глубину 1,025 км. озеро Байкал - самое глубокое в мире.его глубина составляет на 0,515 км больше глубины Каспийского моря. глубина озера Танганьика (Африка) составляет 1,47 км....

Математика
Наибольшее озеро в мире - Каспийское море - имеет глубину 1,025 км. озеро Байкал - самое глубокое в мире.его глубина составляет на 0,515 км больше глубины Каспийского моря. глубина озера Танганьика (Африка) составляет 1,47 км. На сколько Байкал глубже Танганьика,Танганьика глубже Каспийского моря?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Байкал глубже на 70 м .  Танганьика глубже Каспийского на 445
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