Укажите несклоняемое существительное мужского рода: кафе, метро, реле, кофе
Русский язык
Укажите несклоняемое существительное мужского рода: кафе, метро, реле, кофе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это существительное - Кофе. Док - во: Метро - оно моё, т.е существительное с.р. - не подходит. Реле - оно моё, т.е существительное с.р. - не подходит. Кафе - оно моё,т.е существительное с.р. - не подходит. Кофе - он мой. Не склоняемое существительное м.р.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык