Укажите несклоняемое существительное мужского рода: кафе, метро, реле, кофе

Гость: Гость:

Это существительное - Кофе. Док - во: Метро - оно моё, т.е существительное с.р. - не подходит. Реле - оно моё, т.е существительное с.р. - не подходит. Кафе - оно моё,т.е существительное с.р. - не подходит. Кофе - он мой. Не склоняемое существительное м.р.