Растёт зелёный кустик, дотронешься укусит Пляшет крошка А всего одна ножка. мален??кий рост, длинный хвост
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Растёт зелёный кустик, дотронешься укусит Пляшет крошка А всего одна ножка. мален??кий рост, длинный хвост
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Ответы: 1. крапива, 2. юла, 3. мышь
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