Наибольшие моря и заливы тихого и индийского океана
География
Наибольшие моря и заливы тихого и индийского океана
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Аденский залив Большой Австралийский залив Ван-Димен (залив) Жозеф-Бонапарт (залив) Залив Манза Камбейский залив Маккуори (залив, Тасмания) Манарский залив Мапуту (залив) Моутама Оманский залив Пхангнга (залив) Сент-Винсент (залив) Спенсер (залив) Таджура Шарк (залив)
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