Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;
География
Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;
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Гость:
Насколько я знаю правильный вариант с)
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