Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;

География

Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;

Автор: Гость