Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;

География
Наибольшие различия между испарением и испаряемостью на суше характерны для………. климатического пояса: Выберите один ответ: a. экваториального. b. арктического; c. тропического; d. умеренного;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я знаю правильный вариант с)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как это решать? Желательно поподробнее
Ответить
Английский язык
Помогите написать рассказ о человеке котором я восхищаюсь на английском .пожалус??а
Ответить
Английский язык
Помогите мне пожалуйста
Ответить
Математика
Решите: 10ч 26мин - 3ч 55мин + 19ч 48 мин=.......
Ответить
Другие предметы
Добро и зло у творі айвенго
Ответить