Найди частное и остаток,помня,что остаток всегда должен быть меньше делителя : 1) 73:8 , 79:8 , 36:7 , 41:7 , 81:20 , 99:20 , 61:30 , 89:30 , 2:9 , 7:8. 2) 989:3 , 549:5 , 351:4 , 629:6 , 5:6 .

Математика

Найди частное и остаток,помня,что остаток всегда должен быть меньше делителя : 1) 73:8 , 79:8 , 36:7 , 41:7 , 81:20 , 99:20 , 61:30 , 89:30 , 2:9 , 7:8. 2) 989:3 , 549:5 , 351:4 , 629:6 , 5:6 .

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