Найди частное и остаток,помня,что остаток всегда должен быть меньше делителя : 1) 73:8 , 79:8 , 36:7 , 41:7 , 81:20 , 99:20 , 61:30 , 89:30 , 2:9 , 7:8. 2) 989:3 , 549:5 , 351:4 , 629:6 , 5:6 .
Математика
Найди частное и остаток,помня,что остаток всегда должен быть меньше делителя : 1) 73:8 , 79:8 , 36:7 , 41:7 , 81:20 , 99:20 , 61:30 , 89:30 , 2:9 , 7:8. 2) 989:3 , 549:5 , 351:4 , 629:6 , 5:6 .
Ответ(ы) на вопрос:
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1/ 9 ост. 1 9 ост. 7 5 ост. 1 5 ост. 6 4 ост. 1 4 ост. 19 2 ост. 1 2 ост. 29 1 ост. 7 1 ост. 1 2 329 ост. 2 109 ост. 4 87 ост. 3 104 ост. 5 1 ост. 1
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