Раскрыть образы Милона,Стародума и Софьи из комедии "Недоросль"

Литература
Раскрыть образы Милона,Стародума и Софьи из комедии "Недоросль"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По сюжету пьесы у Софьи была трудная судьба. Еще в маленьком возрасте у девушки умер отец, а пол года до описываемых в произведении событий – мать. Так как дядя ее, Стародум, был на службе в Сибири, Софья волей судьбы попадает на попечение грубой, жестокой и глупой Простаковой. Помещица собирается выдать девушку без ее ведома замуж за своего брата Скотинина. Однако новость о наследстве Софьи кардинально меняет планы Простаковой – женщина решает посватать своего сына-недоросль Митрофана, чтобы получить и свою долю наследства. Апогеем истории с женитьбой становится похищение Софьи по приказу помещицы, тогда как вопрос женитьбы девушки уже был решен – Стародум одобрил выбор Софьи выйти замуж за честного и доброго Милона. Однако финал комедии для девушки счастливый – она остается с любимым человеком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как написать письмо учительнице 2 класса
Ответить
Математика
X+48=94 решение уравнения 234+y=452
Ответить
Математика
Вычисли. 90-75:5 400-15*6+390 84-42:3 700-14*4+160
Ответить
География
Почему когда возникают цунами ,чаще всего подвергается юго-восточная окраина мат??рик
Ответить
Биология
Какую функцию выполняют лизосомы
Ответить