Раскрыть образы Милона,Стародума и Софьи из комедии "Недоросль"

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По сюжету пьесы у Софьи была трудная судьба. Еще в маленьком возрасте у девушки умер отец, а пол года до описываемых в произведении событий – мать. Так как дядя ее, Стародум, был на службе в Сибири, Софья волей судьбы попадает на попечение грубой, жестокой и глупой Простаковой. Помещица собирается выдать девушку без ее ведома замуж за своего брата Скотинина. Однако новость о наследстве Софьи кардинально меняет планы Простаковой – женщина решает посватать своего сына-недоросль Митрофана, чтобы получить и свою долю наследства. Апогеем истории с женитьбой становится похищение Софьи по приказу помещицы, тогда как вопрос женитьбы девушки уже был решен – Стародум одобрил выбор Софьи выйти замуж за честного и доброго Милона. Однако финал комедии для девушки счастливый – она остается с любимым человеком.