Почему когда возникают цунами ,чаще всего подвергается юго-восточная окраина мат??рик
География
Почему когда возникают цунами ,чаще всего подвергается юго-восточная окраина мат??рик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юго-восток России находится на стыке двух литосферных плит, в сейсмически активной области Земли (рельеф еще не закончил формироваться) - эта граница проходит по островам Тихого океана. Подводные землетрясения приводят к появлению там цунами.
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