Помогите пожалуйста составить 15 предложений на английском на тему to be в прошедшем времени. заранее спасибо
Английский язык
Помогите пожалуйста составить 15 предложений на английском на тему to be в прошедшем времени. заранее спасибо
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