Ребята помогите пожалуйста! Мне нужно отметить предлоги а я не знаю как их сокращать. Напишите как они сокращённо пишутся! И приведите примеры глаголов в неопределённой формне заранее огромное спасибо!!! 15 баллов ваши!
Русский язык
Ребята помогите пожалуйста! Мне нужно отметить предлоги а я не знаю как их сокращать. Напишите как они сокращённо пишутся! И приведите примеры глаголов в неопределённой формне заранее огромное спасибо!!! 15 баллов ваши!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлоги, сокращённо предл. Неопределённая форма - это начальная форма работает - н.ф. работать. Неопределённая форма отвечает на вопрос (что делать?)
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