Ребята помогите пожалуйста! Мне нужно отметить предлоги а я не знаю как их сокращать. Напишите как они сокращённо пишутся! И приведите примеры глаголов в неопределённой формне заранее огромное спасибо!!! 15 баллов ваши!

Русский язык

Ребята помогите пожалуйста! Мне нужно отметить предлоги а я не знаю как их сокращать. Напишите как они сокращённо пишутся! И приведите примеры глаголов в неопределённой формне заранее огромное спасибо!!! 15 баллов ваши!

Автор: Гость