Помогите ответить на вопросы 1)Какие бывают треугольники в зависимости от вида и?? углов? 2)Какой треугольник называют остроугольным? Прямоугольным? Тупоугольным? 3) Какие бывают виды треугольников в зависимости от количеств...
Математика
Помогите ответить на вопросы 1)Какие бывают треугольники в зависимости от вида и?? углов? 2)Какой треугольник называют остроугольным? Прямоугольным? Тупоугольным? 3) Какие бывают виды треугольников в зависимости от количества равных сторон? 4)Какой треугольник называют равнобедренным? Равносторонним? Разносторонним? 5)Как называют стороны равнобедренного треугольника? 6)По какой формуле вычисляют периметр равностороннего треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 2)Остроугольные треугольник - треугольник все углы которого острые(>90град). Прямоугольный треугольник - это треугольник у которого один угол прямой, т.е.=90град. тупоугольниый треугольник - треугольник у которого один угол тупой.(<90град) 3)Равнобедренные, равносторонние, разносторонние. 4)Равнобедренный треугольник - с двумя равными сторонами. Равносторонний треугольник - со всеми равными сторонами. Разносторонний треугольник- со всеми разными сторонами. 5)Боковыми называются равные стороны, а последняя -основанием. 6) P=a+b+c=3a
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