Помогите с задачей за сметану,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 22 руб ,аза ??асло в 2 разабольше,чемзасметану.Сколь руб стоил каждый сырок?

Математика
Помогите с задачей за сметану,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 22 руб ,аза ??асло в 2 разабольше,чемзасметану.Сколь руб стоил каждый сырок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый сырок стоит 1 рубль
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