Помогите с задачей за сметану,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 22 руб ,аза ??асло в 2 разабольше,чемзасметану.Сколь руб стоил каждый сырок?

Математика

Помогите с задачей за сметану,масло и 4 одинаковых сырка мама заплатила 22 руб ,аза ??асло в 2 разабольше,чемзасметану.Сколь руб стоил каждый сырок?

Автор: Гость