Найти в худож. литературе пример метеорологического явления, дать ему характерис??ику . помогите пожалуйста!!!!! очень срочно!!

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Найти в худож. литературе пример метеорологического явления, дать ему характерис??ику . помогите пожалуйста!!!!! очень срочно!!

Автор: Гость