Б) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час. Сколько деталей делал рабочий в час ? в) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч. Первые 3 часа он работал по ...
Математика
Б) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час. Сколько деталей делал рабочий в час ? в) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч. Первые 3 часа он работал по плану а затем а затем увеличил производительность труда на 8 деталий в час и удлинил на 3 часа время работы Сколько деталей сделал рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б 1)120:5=24 детали в час 2)24+8=32 детали в час в 1)120:5=24 детали в час 2)3×24=72детали сделал за 3 часа 3)24+8=32детали в час 4)32×3=96 деталей 5)72+96=168
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