Б) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час. Сколько деталей делал рабочий в час ? в) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч. Первые 3 часа он работал по ...

Математика

Б) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч, но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час. Сколько деталей делал рабочий в час ? в) рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч. Первые 3 часа он работал по плану а затем а затем увеличил производительность труда на 8 деталий в час и удлинил на 3 часа время работы Сколько деталей сделал рабочий?

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