Решите уравнение: 1) 2х/7=3+x/8 2) 7x/5=2+x/9 3) 2-x/7=3+x/14 4) 7-x/5=2+x/15 5) x/14+x/16=5 6) x/15+x/27=3 7) x/3+x+1/7=x-2/6 8) x/2+x-1/4=x+2/9
Математика
Решите уравнение: 1) 2х/7=3+x/8 2) 7x/5=2+x/9 3) 2-x/7=3+x/14 4) 7-x/5=2+x/15 5) x/14+x/16=5 6) x/15+x/27=3 7) x/3+x+1/7=x-2/6 8) x/2+x-1/4=x+2/9
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Гость:
Вот,надеюсь я правильно решила потоп напишу и про все остальные.:-)
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