Сколько потребуется литровых бутылок что бы вместить 10 кг ртути и 10 кг спирта. ОТ??ЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! заранее спасибо плотность ртути 13600 кг/м3.
Физика
Сколько потребуется литровых бутылок что бы вместить 10 кг ртути и 10 кг спирта. ОТ??ЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! заранее спасибо плотность ртути 13600 кг/м3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рассчитаем объём ртути V = m/p = 10 кг/13600 кг/м³ = 0,000735 м³ 2) Рассчитаем количество 0,5 литровых бутылок 1 м³ = 1000 л 0,000735 м³ = 0,735 л 0,735 : 0,5 = 1,47 бутылки = 2 бутылки по 0,5 л понадобится
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