Сколько потребуется литровых бутылок что бы вместить 10 кг ртути и 10 кг спирта. ОТ??ЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! заранее спасибо плотность ртути 13600 кг/м3.

Физика

Сколько потребуется литровых бутылок что бы вместить 10 кг ртути и 10 кг спирта. ОТ??ЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! заранее спасибо плотность ртути 13600 кг/м3.

Автор: Гость