Выделите в предложении грамматическую основу,составе схему каждого предложения Солнце с каждым днём раньше входило по утрам и все позже скрывалось по вечерам.В стужу белка кормится осенними припасами: орехами,желудями,грибам...
Русский язык
Выделите в предложении грамматическую основу,составе схему каждого предложения Солнце с каждым днём раньше входило по утрам и все позже скрывалось по вечерам.В стужу белка кормится осенними припасами: орехами,желудями,грибами,шишками.Дождь бил по стеклам,по жестянным крышам,пр деревянным перилам,по водосточной трубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце - подлежащее Входило и скрывалось - сказуемые однородные. Белка феод лежащее Кормится фасад весне Дождей подлежащее Бил-сказуемое
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