Выделите в предложении грамматическую основу,составе схему каждого предложения Солнце с каждым днём раньше входило по утрам и все позже скрывалось по вечерам.В стужу белка кормится осенними припасами: орехами,желудями,грибам...

Русский язык

Выделите в предложении грамматическую основу,составе схему каждого предложения Солнце с каждым днём раньше входило по утрам и все позже скрывалось по вечерам.В стужу белка кормится осенними припасами: орехами,желудями,грибами,шишками.Дождь бил по стеклам,по жестянным крышам,пр деревянным перилам,по водосточной трубе

Автор: Гость