Напишите маленький доклад на тему Человек и его деятельность

Обществознание
Напишите маленький доклад на тему Человек и его деятельность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность для человека-это не мало важно.Если человек работает,то он приносит доход себе,пользу окружающим,а также предемет изготовления,который он делает(например продукты)идут на благо обществу.Люди покупают и питаюься этим.Деятельность для человека-это его хлеб.То есть работая,он зарабатывает себе на проживание и приносит пользу обществу.Если рабочий труд будет "угасать",то обществу это на пользу не пойдёт,начнётся кризис.Поэтому работа для людей очень важная,ведь она приносит пользу как самому рабочему,так и другим окружающим его лицам-обществу.
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