Примеры 5 строчек деловой стиль художественный стиль и дружеский

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Деловой стиль. "На основании приведенных выше жалоб, прошу рассмотреть мое заявление в кратчайшие сроки..." "Неизвестные лица, используя красную краску, испачкали входную дверь моей квартиры..." "Я, Иванова Елена, ученица 5 а класса, получила в школьной библиотеке набор учебников за 5 класс..." "Находящиеся на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства обязаны иметь документ, удостоверяющий личность..." "В Российской Федерации никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство..." Художественный стиль. "Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя..." (А.С.Пушкин) "С первыми лучами солнца лесные птицы устроили концерт..." "Море бушевало, рвалось и ревело, будто живое..." "Капли росы лежали на листьях, словно жемчуг..." "Солнце искрилось в воде так ярко, будто кто рассыпал на речную гладь реки сверкающий бисер..." Дружеский стиль. "Привет, Денис! Как поживаешь? Что у тебя нового? Очень жду от тебя письма. Пока. Твой друг Олег." "Дорогая мамочка, я очень без тебя скучаю. Приезжай скорее!" "Друзья! Пойдемте в кино! Говорят, фильм интересный."