Каких слов и каких вещей,предметов не знала девочка? почему? сказка лёгкие шаги
Литература
Каких слов и каких вещей,предметов не знала девочка? почему? сказка лёгкие шаги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое "пальто", "конкретно" и "луна" потому, что ей было 2 дня.
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