Решите срочно!!!номер168 ответ должен быть 5,5
Математика
Решите срочно!!!номер168 ответ должен быть 5,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)133-23=110. 2)8+12=20. 3)110÷20=5,5
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