A+(-38)+(-65)+b если а) a=28, b=25 b) a=-85, b=-12

Математика
A+(-38)+(-65)+b если а) a=28, b=25 b) a=-85, b=-12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем 28плюс(минус38)плюс(минус65)плюс(минус12) А) 156 Б) минус85плюс(минус38)плюс(минус65)плюс(минус12) Равно 200
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