найдите порок и избыток к слову терпение

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По мнению людей религиозных, вездесущим, всемогущим и в то же время невидимым может быть только бог. В действительности же все эти три эпитета вполне можно отнести к химическому элементу с атомным номером 8 – кислороду. Кислород – вездесущ: из него в значительной степени состоят не только воздух, вода и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, одежда; в подавляющем большинстве окружающих нас веществ есть кислород.По мнению людей религиозных, вездесущим, всемогущим и в то же время невидимым может быть только бог. В действительности же все эти три эпитета вполне можно отнести к химическому элементу с атомным номером 8 – кислороду. Кислород – вездесущ: из него в значительной степени состоят не только воздух, вода и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, одежда; в подавляющем большинстве окружающих нас веществ есть кислород.Могущество кислорода проявляется уже в том, что мы им дышим, а ведь дыхание это синоним жизни. «Dum spiro – spero»: пока дышу, – надеюсь... Это Овидий. И еще кислород можно считать всемогущим потому, что могучая стихия огня, как правило, сильно зависит от нашего кандидата в вездесущие и всемогущие.Кислород обеспечивает 90% энергии, необходимой для нормального функционирования всех живых организмов, в том числе и человека. О2 играет важнейшую роль в обмене веществ, улучшает кровообращение, активизирует усвоение питательных элементов. Он помогает очищать кровь, не давая ей заполниться строительным материалом клеток. Достаточное количество кислорода обеспечивает организм регенеративной энергией и укрепляет иммунную систему. Кроме того, кислородная терапия предотвращает развитие пагубных последствий стресса, так как О2 успокаивающе воздействует на нервную систему человека.За последние двести лет количество кислорода в атмосфере земли снизилось с 35% до 19-21%, в то время как количество углекислого газа увеличилось с 1 % до 2,5%. Причинами этого стал технический прогресс человечества, колоссальное по масштабам сжигание кислорода в процессе сгорания топлива и постоянно возрастающее загрязнение окружающей среды . Существуют и другие причины обеднения воздуха кислородом: вырубка лесов их горение, хлорирование воды, истощение почв, химическая обработка продуктов, автомобильные газы и смог. Что уж говорить о проблемах внутри нас самих: стресс; бактериальные, вирусные и грибковые инфекции; неправильное питание; недостаток движения; вредные привычки.В крупных городах недостаток кислорода приобретает наиболее масштабные формы, и городские жители особенно остро ощущают его дефицит - гипоксию.Гипоксия - нехватка кислорода в тканях организма, которой в той или иной степени подвержены все городские жители. Дефицит кислорода сказывается на состоянии всех систем и органов, в первую очередь жизненно важных: сердце, легких, головном мозге, печени.Симптомами гипоксии являются: cлабость, быстрая утомляемость, плохой сон, ухудшение состояния кожи, снижение памяти, головные боли, нарушение сексуальных функций, пониженный иммунитет, депрессивное состояние, накопление токсинов в крови.Естественный способ избавится от гипоксии - повысить количество кислорода в организме.Современная медицина располагает необходимым набором средств для предотвращения кислородного голодания. Кислород вводят в организм ингаляционным путем, подкожно, внутрибрюшинно. Для Кислородной терапии используют катетеры, маски, кислородные подушки, специальные ингаляторы, газификаторы жидкого кислорода, кислородные концентраторы, баллоны со сжатым кислородом. Применяют также лечение кислородом под повышенным давлением - гипербарическую оксигенацию.На сегодняшний день для проведения кислородной терапии наиболее эффективными и экономически выгодными признаны кислородные концентраторы. Это связано с их неоспоримыми преимуществами: надежностью, безопасностью, простотой и удобством в использовании. Для работы кислородным концентраторам нужна лишь электрическая сеть, нет необходимости в их дозаправке, сложном обслуживании и прочих манипуляция, требующихся для баллонов со сжатым кислородом и газификаторов жидкого кислорода.Сегодня на рынке медицинского оборудования представлены кислородные концентраторы, которые можно использовать не только в медучреждениях под строгим наблюдением врачей, но и дома, в офисе, в автомобиле и пр.Кислородные концентраторы активно используются: в медучреждениях;в быту;в косметологических и SPA-центрах;в фитнес индустрии;в профессиональном спорте;в ресторанах и барах. Медицинский кислород, вырабатываемый кислородными концентраторами, практически не имеет противопоказаний в применении и может использоваться даже детьми, беременными женщинами и пожилыми людьми.