Упражнение 128. помогите пожалуйста составить предложения, остальное я уже сделала сама)) СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!

Гость: Гость:

Страдательные причастия прошедшего времени образуются с помощью суффиксов -нн- (написанный), -енн- (испеченный), -т- (открытый).Страдательные причастия часто (но не всегда) имеют не только полные (разбитый, решенный), но и краткие (разбит, решен) формы. Краткие формы изменяются по родам и числам: решена, решено, решены.Засеять - засеянный - засеян. Потерять - потерянный - потерян. Развешать - развешанный - развешан. Если что-то не понятно - спрашивай) Удачи!