История,Цивилизация майа

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Майя жили в одном из самых комфортных уголков нашей планеты. В теплой одежде они не нуждались, довольствовались толстыми и длинными полосами ткани, которыми обматывали свои тела на особый манер. Питались они в основном кукурузой и тем, что добывали в джунглях, какао, фруктами, дичью. Домашних животных они не держали ни для передвижения, ни для питания. Колесом не пользовались. По современным понятиям это была примитивнейшая из цивилизаций каменного века, до Греции с Римом им было далеко. Однако факт остается фактом, археологи подтвердили, что в упомянутый период этот народ успел построить несколько десятков удивительных городов на достаточно большой территории, далеко друг от друга. Основу этих городов обычно составляет комплекс пирамид и мощных каменных построек, сплошь испещренных странными маскоподобными значками и разными черточками.Самые высокие из пирамид Майя не ниже египетских. Для ученых до сих пор остается загадкой: как были построены эти сооружения!И почему такие совершенные по красоте и изысканности города доколумбовой цивилизации были вдруг неожиданно покинуты, как по команде, их обитателями на рубеже 830 года нашей эры?В это самое время очаг цивилизации погас, крестьяне, которые жили вокруг этих городов, рассеялись в джунглях, а все жреческие традиции вдруг резко выродились. Все последующие всплески цивилизации в этом регионе отличались резкими формами власти.Однако вернемся к нашей теме. Те самые Майя, которые покинули свои города, за пятнадцать веков до Колумба изобрели точный солнечный календарь и развитую иероглифическую письменность, использовали в математике понятие нуля. Классические Майя уверенно предсказывали солнечные и лунные затмения и даже предрекли Судный День.