Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.

Алгебра

Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.

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