Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.
Алгебра
Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х(2х-5)-2х(х-2)-6=0, 2х²-5х-2х²+4х-6=0, -х=6 х=-6 в)х^4-11x²+28=0 пусть х²=t. t>0 t²-11t+28=0 t1=4 t2=7 (по теореме Виета) получили х²=4, х1=2 х2=-2 х²=7 х3=√7 х4=-√7 б) пусть (х²-5=t. тогда t²-3t-4=0 D=9-4*1*-4=25 t1=3+5/2=4 t2=3-5)/2=-1 получили х²-5=4 х²=9 х1=-3 х2=3 х²-5=-1 х²=4 х3=-2 х4=2 ответ -3, -2 2, 3 N2 1) 2x-7=-29 2) x^2+7x-18=0
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