Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.

Алгебра
Помогитеееее Задание 1. Решите уравнение: Задание 2. Составьте уравнение А. ??ервой степени, корнем которого является число –11; Б. второй степени, имеющее корни 2 и –9; В. третьей степени, имеющие корни 4; 7 и –7.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х(2х-5)-2х(х-2)-6=0,    2х²-5х-2х²+4х-6=0,   -х=6     х=-6  в)х^4-11x²+28=0    пусть х²=t.   t>0               t²-11t+28=0         t1=4 t2=7 (по теореме Виета)  получили  х²=4,     х1=2   х2=-2                    х²=7      х3=√7    х4=-√7  б)  пусть (х²-5=t.   тогда   t²-3t-4=0    D=9-4*1*-4=25   t1=3+5/2=4  t2=3-5)/2=-1    получили   х²-5=4     х²=9    х1=-3    х2=3                      х²-5=-1    х²=4     х3=-2    х4=2       ответ -3,  -2   2,   3   N2  1) 2x-7=-29         2)  x^2+7x-18=0
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