3 3/7 *(12 7/9*2/7) Помогите сделать пожалуйста
Математика
3 3/7 *(12 7/9*2/7) Помогите сделать пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/7 × ( 12 7/9 × 2/7 ) = 24/7 × ( 115/9 × 2/7 ) = 24/7 × 230/63 = 8/7 × 230/21 = 1840/147
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