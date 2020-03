2 вариант 1. Равнина между Уральскими горами и Среднесибирским плоскогорьем: A) Тур??нская; B) Восточно-Европейская; C) Северо-Сибирская; D) Прикаспийская низменность; E) Западно-Сибирская низменность. 2. Самая высокая точка Ма...

География

2 вариант 1. Равнина между Уральскими горами и Среднесибирским плоскогорьем: A) Тур??нская; B) Восточно-Европейская; C) Северо-Сибирская; D) Прикаспийская низменность; E) Западно-Сибирская низменность. 2. Самая высокая точка Мангистауских гор в хребте Каратау: A) Хан-Тенгри; B) Карагие; C) Бесшоке; D) Улытау; E) Алтай. 3. Туранская равнина протянулась в Южном Казахстане с: A) севера на юг; B) юга на запад; C) севера на запад; D) юга на запад; E) запада на восток. 4. Крупная горная система на востоке Казахстана А) Алтай В) Тянь-Шань С) Саур Д) Тарбагатай Е) Жунгарский Алатау 5. По особенностям рельефа Алтай делится на части: А) Рудный Алтай, Калбинский хребет В) Южный Алтай, Рудный Алтай С) Азутау, Сарытау, Маркакольская котловина D) Южный Алтай, Рудный Алтай, Калбинский хребет Е) Южный Алтай, Тарбагатай 6. К этой части Тянь-Шаня относятся хребты: Кетмень, Кунгей Алатау, Заилийский Алатау, Чу-Илийские горы и Кыргызский Алатау: А) Южный В) Центральный С) Западный D) Восточный Е) Северный 7. К этой части Тянь-Шаня относится Таласский Алатау с отходящими от него в юго-западном направлении хребтами Угамский и Коржинтау: А) Северный В) Восточный С) Западный D) Южный Е) Центральный 8. На территории Казахстана находится самый крайний, сильно разрушенный северо-западный хребет Тянь-Шаня: А) Каратау В) Терскей Алатау С) Кунгей Алатау D) Заилийский Алатау Е) Кетмень 9. Уральские горы на территории Казахстана называются: А) Саур В) Каратау С) Мугоджары D) Алтай Е) Калбинский хребет 10. Самая высокая точка Мугоджар: А) Большой Боктыбай В) Музтау С) Бесбакан D) Белуха Е) Тастау 11. Протяженность Жунгарского Алатау с востока на запад А) 450 км. В) 600 км. С) 700 км. D) 1000 км. Е) 300 км. 12. Высокогорные регионы Казахстана расположены на: А) востоке и юго-востоке В) севере и западе С) юго-востоке и в центре D) севере и центре Е) юге и западе 13. Высшая точка Казахстана (6995 м.): А) пик Талгар В) пик Хан-Тенгри С) гора Бесбакан D) гора Музтау Е) гора Аксоран

Автор: Гость