Помогите решить задачу! сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 части магния (по мас??е). Какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?
Математика
Помогите решить задачу! сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 части магния (по мас??е). Какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
определим на сколько частей магния меньше 19-2=17 ч. В этих частях содержиться 34 кг, отсюда в одной части будет 34/17=2кг, найдём сколько частей в сплаве 19ч+2ч=21ч это *2кг и получим масса сплава= 42 кг
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