Краткое сочинение на тему как я выбераю подарок другу
Қазақ тiлi
Краткое сочинение на тему как я выбераю подарок другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен досыма сыйлық тандаған жақсы көремің. Маған əдемі сыйлықтар ұнайды.
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