ПОМОГИТЕ СРОЧНОО!!!!Словарные слова к словам: завтр_шнем, аг_тационный пр_зыв, чу_ст??овать, к_стюм, м_рцали, пр_в_легия, взр_щённое пок_ление, иску_твенное ор_шение, ра_простр_ненная ид_ология,орг_низована к_мпания
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНОО!!!!Словарные слова к словам: завтр_шнем, аг_тационный пр_зыв, чу_ст??овать, к_стюм, м_рцали, пр_в_легия, взр_щённое пок_ление, иску_твенное ор_шение, ра_простр_ненная ид_ология,орг_низована к_мпания
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Гость:
Проверенно учителем! рада была помочь!
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