Приведи три основных значения термина "экономика"

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Экономика (наука) — наука, изучающая использование различного рода ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования. Экономика как хозяйственная деятельность — организация, структура и состояние какой-нибудь отрасли хозяйственной деятельности. Экономика — совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе.