Помогите завтра тест по русскому знаю видно плохо хотя бы что нибудь
Русский язык
Помогите завтра тест по русскому знаю видно плохо хотя бы что нибудь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падчерица в сказке 12 месяцев она трудолюбивая, миролюбивая жизнерадостная, воспитанная, добрая ,ласковая, приветливая доброжелательная ,необидчивая
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