Помогите завтра тест по русскому знаю видно плохо хотя бы что нибудь

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Помогите завтра тест по русскому знаю видно плохо хотя бы что нибудь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падчерица в сказке 12 месяцев она трудолюбивая, миролюбивая жизнерадостная, воспитанная, добрая ,ласковая, приветливая доброжелательная ,необидчивая 
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