Расстояние от города города до посёлка 30 км. с какой скоростью шел пешеход,если он проодолел весь путь за 5 ч
Математика
Расстояние от города города до посёлка 30 км. с какой скоростью шел пешеход,если он проодолел весь путь за 5 ч
Ответ(ы) на вопрос:
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30:5=6 Ответ: Скорость пешехода 6 км/ч
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