Расстояние от города города до посёлка 30 км. с какой скоростью шел пешеход,если он проодолел весь путь за 5 ч

Математика

Расстояние от города города до посёлка 30 км. с какой скоростью шел пешеход,если он проодолел весь путь за 5 ч

Автор: Гость